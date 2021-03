America’s Cup 2021, doppia sconfitta per Luna Rossa: New Zealand avanti 5-3

Gara 7 e 8 America’s Cup 2021: Luna Rossa parte bene, ma due errori fanno andare in vantaggio New Zealand (cui basteranno altre due vittorie per vincere la competizione).

Dopo l’assoluta parità al termine delle gare 5 e 6 e il rinvio delle successive per mancanza di vento, stanotte si sono svolte le regate 7 e 8 della finale della 36ma edizione della America’s Cup, che vede impegnate in un estenuante duello nelle acque di Auckland (Nuova Zelanda) due grandi compagini: Luna rossa e New Zealand.

I verdetto delle regate 7 e 8 non è purtroppo favorevole all’imbarcazione italiana, visto che i favoriti neozelandesi hanno ottenuto un doppio successo portandosi sul 5-3: il team New Zealand è ora a due successi dall’ambitissima “brocca”. La serie è infatti al meglio delle 13 regate, per cui la prima squadra capace di arrivare a quota sette punti si aggiudicherà la storica competizione.

C’è grande rammarico nel team di Prada, soprattutto perché in entrambe le regate ha mostrato gli stessi segnali di forza, soprattutto attraverso la vittoria di entrambe le partenze (considerate fondamentali per la vittoria della singola gara).

Ma stavolta, Luna Rossa non è riuscita a dare continuità alle ottime partenze, commettendo un paio di errori che alla lunga sono risultati determinanti per l’esito delle due regate.

Ora c’è attesa per gara 9 e gara 10, in programma martedì 16 marzo a partire dalle 4 del mattino italiane (diretta su Rai 2 e Sky Sport 1).