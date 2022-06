Amazon Prime Video, le uscite di giugno 2022: The Boys

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per giugno 2022.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di giugno 2022.

Serie tv Amazon Prime Video

The Boys – 3 giugno

William “Billy” Butcher, interpretato da Karl Urban, doppiato da Francesco Bulckaen. Dopo aver perso la moglie a causa dei Super, è a capo dei The Boys, un gruppo di eroi che cercano di smascherare i Super e la loro criminalità.

Fairfax – 10 giugno

Questa serie racconta la storia sempre attuale di un gruppo di ragazzi che si sforzano di essere più cool di quello che sono, il tentativo di adattarsi ma allo stesso tempo distinguersi, e quel che si prova ad aspettare in fila per un paio di scarpe da ginnastica che non si riuscirà mai a rimediare.

Chloe – Le maschere della verità – 24 giugno

Attraverso il suo alter ego Sasha, Becky diventa così un’eroina potente e trasgressiva: essere “qualcuno”, essere popolare e ben integrata, avere una vita e degli amori è molto più eccitante ed avvincente dell’essere “nessuno” come Becky.

Film Amazon Prime Video

Now you see me 2 – 9 giugno

I Quattro Cavalieri affrontano una seconda avventura portando in tutto il mondo l’illusione a nuove vette di stupore. Gli illusionisti ritornano con una nuova performance, sperando di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia.

The Contractor – 15 giugno

James Dial, ex killer della CIA, viene ricontattato dall’Angenzia per eliminare il leader di un movimento terroristico internazionale chesi trova a Londra. Ciò che Dial non sa è che, una volta portata a termine la missione, sarà lui il prossimo.

My Fake Boyfriend – 24 giugno

Andrew (Keiynan Lonsdale) ha un grosso problema: non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato. I suoi amici impiccioni (Dylan Sprouse e Sarah Hyland) decidono di aiutarlo creando “Cristiano”, un perfetto finto fidanzato sui social media.

