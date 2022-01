Amazon Prime Video, le uscite di febbraio 2022: LOL, chi ride è fuori

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di febbraio 2022.

Advertisement

Dopo che un cecchino viene accusato di aver commesso una strage, uccidendo casualmente cinque persone, un ex poliziotto viene assunto da un avvocato per indagare sul caso e trovarne i mandanti.

Thun ha vissuto con la sua famiglia in Corea per molti anni ma ha deciso di frequentare un’università thailandese nella quale incontrerà Kavin, il suo primo amore. Kavin vuole tornare insieme a Thun anche se ha già una ragazza, Irin, ed è assai combattuto su chi dei due scegliere.

Thun ha vissuto con la sua famiglia in Corea per molti anni ma ha deciso di frequentare un’università thailandese nella quale incontrerà Kavin, il suo primo amore. Kavin vuole tornare insieme a Thun anche se ha già una ragazza, Irin, ed è assai combattuto su chi dei due scegliere.

Thun ha vissuto con la sua famiglia in Corea per molti anni ma ha deciso di frequentare un’università thailandese nella quale incontrerà Kavin, il suo primo amore. Kavin vuole tornare insieme a Thun anche se ha già una ragazza, Irin, ed è assai combattuto su chi dei due scegliere.

Miriam “Midge” Maisel è una casalinga ebrea che vive a New York nel 1958. Suo marito Joel tenta, con scarso successo, di esibirsi come comico. Midge aiuta Joel fornendo dei riscontri positivi sui suoi spettacoli.