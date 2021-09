Amazon Prime Video, le uscite di ottobre 2021: Maradona – Sogno Benedetto

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per ottobre 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di ottobre 2021.

Film Amazon Prime Video:

Bingo Hell – 1° ottobre

Una grintosa anziana lotta per proteggere il suo amato quartiere da una forza malvagia che ha preso il controllo della sala bingo del quartiere e sta uccidendo i residenti in modi raccapriccianti.

Madres – 8 ottobre

Beto (Tenoch Huerta) e Diana (Ariana Guerra), una giovane coppia messicano-americana in attesa del loro primo figlio, si trasferiscono in una piccola città della California degli anni ’70, dove a Beto è stato offerto di lavorare alla gestione una fattoria. Isolata dalla comunità e tormentata da incubi confusi, Diana esplora il fatiscente ranch aziendale dove vivono, trovando un macabro talismano e una scatola contenente gli effetti personali dei precedenti residenti. Le sue scoperte la porteranno a una verità molto più strana e terrificante di quanto avrebbe potuto immaginare.

After 3 – 29 ottobre

Nel terzo film della saga After Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. … Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

Serie tv Amazon Prime Video:

Maradona – Sogno Benedetto – 29 ottobre

La serie segue la storia della leggenda del calcio Diego Armando Maradona e parte dalla gioventù nella sua città natale di Fiorito in Argentina, fino all’età adulta, nella squadra del Napoli e nella nazionale fino alla vittoria della Coppa del Mondo nel 1986.

