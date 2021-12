Amazon Prime Video, le uscite di gennaio 2022: Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per gennaio 2022.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di gennaio 2022.

Serie tv Amazon Prime Video

Monterossi – 17 gennaio

Carlo Monterossi se ne sta tranquillo nella sua casa milanese, quando all’improvviso la sua vita cambia. Mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. 6 dic 2021

As We See It – 21 gennaio

As We See It segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell’autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita.

Film Amazon Prime Video

The Tender Bar – 7 gennaio

The Tender Bar, film diretto da George Clooney, racconta la storia di J.R. Moehringer (Tye Sheridan), un giovane che non ha mai conosciuto suo padre, un dj di New York. … Sua madre (Lily Rabe), decisa a dare al figlio quelle opportunità che lei non ha avuto, abbandona la casa del padre (Christopher Lloyd).

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso – 14 gennaio

La nuova misteriosa invenzione di Van Helsing trasforma Drac e i suoi amici in umani e Johnny in un mostro. Con i loro nuovi corpi, Drac e il branco devono trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino permanenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

