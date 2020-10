Amazon Prime Video: Ecco le migliori uscite di ottobre 2020

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per ottobre 2020.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di ottobre 2020.

Serie TV:

American Dad – 5 ottobre 2020

Dal 5 ottobre su Prime ci saranno le prime otto stagioni di American Dad, la nota serie televisiva animata creata da Seth MacFarlane.

The Walking Dead: World Beyond (episodi settimanali) – 5 ottobre 2020

Dopo il successo di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i “cattivi”, ma alla fine tutti cambieranno per sempre, cresciuti e consolidati nelle loro identità, buone o cattive.

NOS4A2, seconda stagione – 23 ottobre 2020

La seconda stagione di NOS4A2 riprende otto anni dopo gli avvenimenti accaduti nella prima stagione. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) è più determinata che mai a distruggere Charlie Manx (Zachary Quinto) che, dopo essersi confrontato con la propria mortalità, ritorna assetato di vendetta nei confronti di Vic.

Truth Seekers – 30 ottobre 2020

Truth Seekers racconta le vicende di un gruppo di installatori di internet ad alta velocità che nel tempo libero si improvvisa come gruppo di investigatori del paranormale.

Film:

Charlie’s Angels – 1 ottobre 2020

Avete visto Charlie’s Angels, il film del 2019 con Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, sequel della serie e dei film precedenti? Se non lo avete fatto, potete recuperarlo il 1° ottobre 2020, quando sarà nel catalogo Prime.

The Lie – 6 ottobre 2020

Quando la loro figlia confessa di aver ucciso a sangue freddo la sua migliore amica, due genitori cercheranno in ogni modo di coprire la verità, costruendo una intricata ragnatela di bugie e falsità nella quale rimarranno loro stessi intrappolati.

City of lies – L’ora della verità – 10 ottobre 2020

Il 10 ottobre 2020 arriva City of lies – L’ora della verità, film del 2018 diretto da Brad Furman, e tratto dal libro di Randall Sullivan, LAbyrinth. Johnny Depp e Forest Whitaker tra i protagonisti.

Nocturne – 13 ottobre 2020

Tra le mura di una rinomata accademia d’arti, una timida studentessa di musica inizia a superare in bravura e successo la sua gemella nel momento in cui mette le mani su un quaderno una volta appartenuto a un altro studente, da poco deceduto.

