Amazon Prime Video: Ecco le migliori uscite di gennaio 2021

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per gennaio 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di gennaio 2021.

Film Amazon Prime Video:

I Am Greta (Una forza della natura) – 3 gennaio 2021

Il documentario sulla Forza della natura, Greta Thunberg, diretto da Nathan Grossman, uscirà su Amazon Prime Video il 3 gennaio 2021, ripercorrendo le azioni della giovane attivista per combattere il cambiamento climatico.

La Stanza – 4 gennaio 2021

Un thriller psicologico che va a scandagliare l’animo e i segreti di tre personaggi: Giulio (Guido Caprino), Stella (Camilla Filippi) e Sandro (Edoardo Pesce). Una storia tesa e affilata come una lama in cui la posta in gioco non potrebbe essere più alta. La mattina in cui Stella decide di togliersi la vita, alla sua porta bussa uno sconosciuto che sembra conoscerla fin troppo bene.

Sul più bello – 8 gennaio 2021

Arriva su Prime anche il film Sul più bello, diretto da Alice Filippi e tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero. Nel cast Giuseppe Maggio e Ludovica Francesconi.

Il film racconta della storia d’amore tra una malata terminale di nome Marta e un ragazzo di nome Arturo.

One Night in Miami – 15 gennaio 2021

Basato sull’omonimo e premiato spettacolo teatrale e diretto da Regina King, One Night in Miami è un racconto di finzione ispirato alla storica notte che quattro formidabili individui hanno passato insieme, una panoramica delle lotte che queste persone hanno affrontato e del ruolo vitale che ognuno di loro ha ricoperto nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni 60. Più di 40 anni dopo, le loro conversazioni sulle ingiustizie raziali e religiose e sulla responsabilità personale hanno ancora grande valore.

Serie tv Amazon Prime Video:

Goblin Slayer! – 1° gennaio 2021

In arrivo su Amazon Prime Video il 1 gennaio 2021, per la prima volta doppiato in italiano, l’anime racconta le vicende del solitario Goblin Slayer, in seguito al suo incontro con la Sacerdotessa che, dopo essere stata salvata da quest’ultimo decide di diventare il suo braccio destro.

American Gods, terza stagione – 11 gennaio 2021

L’11 gennaio 2021 arriva su Prime Video l’attesa terza stagione di American Gods, una delle serie TV di maggior successo su Prime Video. Appuntamento che tutti i fan segneranno di certo sul calendario.

James May: Oh Cook – 15 gennaio 2021

In arrivo il 15 gennaio la nuova serie non-fiction Amazon Original composta da sette episodi con James May, James May: Oh Cook. La serie è basata sul primo libro di ricette di James, dal titolo ‘Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make’.

Star Trek: Lower Decks – 22 gennaio 2021

Grandi notizie per gli amanti di Star Trek, perché il 22 gennaio arriva su Prime Video Star Trek: Lower Decks una nuova serie animata in dieci episodi ambientata nel 2380 che si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos.

