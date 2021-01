Amazon Prime Video: Ecco le migliori uscite di febbraio 2021

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per febbraio 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di febbraio 2021.

Film Amazon Prime Video:

4 febbraio 2021 – Anna

Anna Poliatova (Saša Luss) è una misteriosa ex modella russa, dotata di incredibile bellezza e indomabile forza e abilità, che diventa una degli assassini del governo più temuti al mondo. Nel cast anche Helen Mirren, Luke Evans e Cillian Murphy.

5 febbraio 2021 – Bliss

Bliss è una sorprendente storia d’amore incentrata sul neo-divorziato Greg, la cui vita cade a pezzi, e sul suo incontro con l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale.

11 febbraio 2021 – Bastardi a mano armata Michele è un uomo che vive in uno chalet di montagna con la moglie Damiana e la figlia Fiore, un’adolescente con la quale ha un rapporto complesso. Una notte, Sergio irrompe nella loro casa e li prende in ostaggio. 12 febbraio 2021 – Burraco Fatale Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte.

Serie tv Amazon Prime Video:

5 febbraio 2021 – Tutta colpa di Freud

A inizio febbraio 2021 arriva su Prime Video Tutta colpa di Freud, la serie TV di Rolando Ravello tratta dall’omonimo film di Luca Genovese. Nel cast Claudio Bisio.

8 febbraio 2021 – Soulmates

Soulmates è una serie antologica ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato le vite di tutti sul pianeta: un test che stabilisce in maniera inequivocabile chi è la tua anima gemella.

12 febbraio 2021 – The Family Man

Seconda stagione della serie action Amazon Original di produzione indiana che racconta la storia di un uomo borghese, Srikant Tiwari, che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Mentre protegge la nazione dai terroristi, deve difendere la sua famiglia dall’impatto del suo lavoro altamente segreto, molto stressante e mal pagato.

19 febbraio 2021 – El Internado: Las Cumbres (The Boarding School)

El Internado: Las Cumbres (The Boarding School) è una nuova serie TV spagnola di Amazon Exclusive, in arrivo sulla piattaforma il 19 febbraio. La storia è ambientata in un collegio costruito vicino ad un antico monastero e situato in un luogo inaccessibile tra le montagne. Rileggi le ultime anticipazioni di Amazon Prime Video.