Amazon Prime Day: ecco alcune offerte per tv e smartphone

Prime Day: oggi è l’ultima giornata dedicata agli sconti per gli abbonati ad Amazon Prime. Ecco alcune delle principali offerte per tv e smartphone.

Quella di oggi, mercoledì 14 ottobre, è l’ultima giornata di Amazon Prime Day, iniziativa promozionale molto attesa dagli abbonati del colosso dell’e-commerce, nel corso della quale si potranno acquistare moltissimi prodotti in offerta tra quelli contenuti nel catalogo.

Come sempre, l’attenzione va soprattutto sui prodotti hi tech, con in testa vari modelli di tv e smartphone: ecco alcune delle offerte più interessanti di Amazon Prime Day.

Amazon Prime Day 2020: offerte per televisori

Samsung TV UE43TU7190UXZT Smart TV 43” Serie TU7190: costo 279 euro;

Samsung TV UE50TU7190UXZT Smart TV 50” Serie TU7190: costo 339 euro;

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55”, LED 4K IPS Display, Versione 2020: costo 379,99 euro;

TV TCL 50P611 50 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV 3.0 (Micro dimming PRO, Smart HDR, Dolby Audio, T-Cast): costo 299 euro.

Amazon Prime Day 2020: offerte per smartphone