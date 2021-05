“La Partita una notte per Diego”, l’evento benefico di calcio andrà in onda su Rai 2

“La Partita una notte per Diego”, l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà. Con le madrine Anna Falchi e Manuela Arcuri. Ospiti musicali della serata Gigi D’Alessio, Giovanni Allevi, Andrea Sannino e le Appassionate.

Inizia il countdown per “La Partita”, l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà che andrà in onda mercoledì 2 Giugno alle ore 21.20 su Rai2, e vedrà la Nazionale di calcio Attori festeggiare il 50° Anniversario dalla sua fondazione e sfidare in campo un team di grandi tifosi partenopei. L’obiettivo è una raccolta fondi solidale a favore di Save the Children.

A condurre l’evento sarà Fabrizio Rocca, affiancato da due commentatrici a bordo campo d’eccezione come Veronica Maya e Sofia Bruscoli. Madrine dell’evento sono Anna Falchi e Manuela Arcuri. Tantissimi i nomi dei protagonisti che interverranno e che hanno dato la propria adesione, tra attori, cantanti, calciatori del presente e del passato. Tra questi, dal mondo del calcio: Federico Balzaretti, Federico Barba, Gokhan Inler, Gigi Di Biagio, Luis Oliveira, Fabio Quagliarella, Stefano Mauri, Enock Barwuah, Alessio Cerci, Gennaro Iezzo, Giandomenico Mesto, Federico Peluso, Guglielmo Stendardo… E dal mondo dello spettacolo Matteo Garrone, Ninetto Davoli, Enzo Decaro, Antonio Giuliani, Enrico Lo Verso, Giorgio Pasotti, Gigi E Ross, Francesco Cicchella, Neri Parenti, Raimondo Todaro, Giuseppe Zeno, Joseph Capriati, Kaspar Capparoni, Paolo Conticini, Virginio, Gennaro Silvestro, Michele Rosiello, Luca Capuano, Fabio Fulco, Vincent Riotta, Franco Oppini, Federico Moccia, Stefano Masciarelli, e tanti altri.

Ospiti musicali della serata Gigi D’Alessio e Giovanni Allevi. Nel corso della serata si esibiranno anche il giovane cantautore Andrea Sannino e le Appassionante, trio al femminile di crossover opera-pop.

La telecronaca sarà affidata a Giacomo Capuano, la direzione artistica e le coreografie saranno del ballerino Stefano Oradei. La Partita promuoverà – tramite sms o chiamata da rete fissa al 45533 – i progetti volti a garantire a tantissimi bimbi nel mondo educazione, cibo e cure.

A causa della pandemia, infatti, circa 10 milioni di minori a livello globale, rischiano di non fare mai più ritorno a scuola, in particolare i più vulnerabili, come le bambine, i minori con disabilità, i rifugiati e i bambini che vivono in aree di conflitto. Per molti di loro, non andare a scuola significa anche non poter beneficiare dell’unico pasto completo al giorno e di essere esposti al rischio di abusi e sfruttamento.

L’evento organizzato da Olivio Lozzi e Giuseppe Angioletti ha come sottotitolo “Una notte per Diego” in ricordo del calciatore, al quale sarà fatto anche un omaggio dai presenti, prima del calcio di inizio. Durante la partita verrà consegnato al capitano della Nazionale Attori il primo “Hall of Fame” di HuVa.

Riconoscimento questo dedicato alle personalità più rilevanti e che si sono distinte nel campo dello Human Value. Per l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) si prevedono le presenze di Martina Molinaro (sez. Lamezia Terme) come Arbitro Effettivo, Nidaa Hader (sez. Ravenna) come Primo Assistente, Stefania Genoveffa Signorelli (sez. di Paola) come Assistente in seconda e Stefania Menicucci (sez. Lanciano) come IV Ufficiale. La regia dell’evento televisivo è a cura di Eric Valsecchi.