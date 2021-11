Allo Spazio Libreria Laterzagorà il libro Mito di Rossana Valenti

Mercoledì 1 dicembre allo Spazio Laterzagorà la presentazione del libro ‘Mito’ di Rossana Valenti: Dalla letteratura al teatro, dalla pittura al cinema, agli spot televisivi, una narrazione favolistica che si tramanda da tempi antichissimi.

di Susanna Romano – Sfogliare le pagine di Mito scritto dall’autrice Rossana Valenti, è come abbandonarsi alle altezze vertiginose degli scivoli per filare e “sfilare” tra le sue molteplici declinazioni: mito e filosofia, mito e poesia, mito e psicoanalisi, mito e fantascienza. Un’avventura esaltante, eppur calibrata, che è quell’esercizio di lettura comparata che solo il sapere con la S maiuscola può donarci.

Un tempo mythos e logos erano un unico linguaggio, non c’era differenza tra le lingue dell’animo e del pensiero e in quanto lingua del primogenito spirito dell’umana specie, la sua essenza, il suo cuore ancora oggi affascina, affabula l’uomo moderno che ricerca nel mito stesso la patria natia, il mitico “grembo materno”, vagando come orfano nella foresta della moderna quotidianità.

Come l’autrice scrive: Mito è una di quelle parole che provengono da un lontano passato, e ancora si prestano a definire aspetti della nostra contemporaneità. Quali sono i meccanismi che consentono al mito di conservare questa vitalità e di trovare significative riprese non solo nella letteratura e nel teatro, ma anche nella pittura, nel cinema e negli spot televisivi?

Quesiti che saranno l’oggetto di riflessione e conversazione in una chiacchierata affascinante e coinvolgente.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni converserà con l’autrice, la professoressa Rosanna Valenti, regalandoci un momento di avvincente e trascinante raffronto.

L’attore Enzo Salomone sarà la voce narrante, capace come sempre, di appassionare e rapire con il suo timbro sonoro chiunque sia all’ascolto.

Il libro Mito fa parte della splendida collana La parola alle parole edita da Doppiavoce Edizioni e curata dal professore Ugo Leone.

Rossana Valenti è Professore ordinario di Lingua e Letteratura la­tina presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli. I suoi interessi di ricerca sono stati diretti verso la retorica classica, la storiografia latina, l’applicazione delle tecnologie informatiche alla didattica delle lingue classiche, il rapporto tra paesaggio e letteratura. Ha pubblicato saggi e ricerche, testi per la scuola (La Nuova Italia, 2010), edizioni e commenti di classici (Einaudi, Biblioteca della Pléiade, 2001).

Dalla quarta di copertina

La cifra che caratterizza il mito classico è segnata da meccanismi di selezione, reinterpretazione, e riuso di una materia narrativa duttile e varia: la tradizione del mito non si identifica nella fedeltà a un testo fondativo e nella consegna di un patrimonio considerato immutabile nella forma e nel contenuto; al contrario, la mitologia classica ci offre un repertorio aperto di racconti o frammenti di racconti e di immagini, che l’artista di epoca in epoca riattiva in nuove forme espressive per dire l’attualità e il presente, usando nomi, volti, personaggi, atteggiamenti, capaci di mettere in scena storie antiche e attuali.

mercoledì 1 dicembre ore 17:00 presentazione del libro Mito di Rosanna Valenti

Introduce Ugo Leone

Ne parla Maurizio De Giovanni

Legge Enzo Salomone

Doppiavoce Edizioni

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo laterzagoranapoli@gmail.com

DOVE: Teatro Bellini di Napoli, Via Conte di Ruvo, 14