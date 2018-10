Allerta meteo, scuole chiuse in Lazio, Campania, Liguria e Toscana

Scuole chiuse domani, lunedì 29 ottobre. Le regioni coinvolte sono: Lazio, Veneto, Liguria, Toscana e Campania.

Scuole chiuse domani, lunedì 29, in alcune Regioni d’Italia a causa del forte maltempo che sta provocando notevoli disagi nelle città. Le regioni coinvolte sono: Lazio, Veneto, Liguria, Toscana e Campania.

Ecco di seguito le località che hanno stabilito di chiudere le scuole per domani.

A Roma la sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza: “A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio”. La decisione è stata a seguito della riunione svoltasi al centro operativo comunale per coordinare le operazioni in vista della forte ondata di maltempo. Le scuole resteranno chiuse anche nei Comuni di Ariccia e Lanuvio.

VENETO

A Venezia chiuse le scuole di ogni ordine e grado, asili compersi, sia domani che martedì 30 ottobre. Sotto controllo la Laguna di Venezia, per il rischio di acqua alta eccezionale, e il Veneto orientale, per l’ingrossamento dei principali corsi d’acqua. Gli altri comuni che hanno firmato l’ordinanza sono: Belluno, Vicenza e Treviso.

LIGURIA

La protezione civile ha diramato l’allerta rossa in alcune località ligure per cui è stato deciso di chiudere le scuole. Nelle zone con allerta è arancione saranno i sindaci a decidere se chiudere o meno le scuole. Ad Alassio,in provincia di Savona, è già stato deciso di chiudere le scuole.

TOSCANA

In Toscana la protezione civile ha diramato il codice arancione per temporali e rosso per vento. Scuole chiuse Livorno, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci. Inoltre chiusura degli istituti scolastici anche nei comuni di Grosseto, Follonica, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana e Orbetello.

CAMPANIA

A Napoli le scuole saranno aperte. Mentre a Procida domani, lunedì 29 ottobre le scuole resteranno chiuse. Lo ha deciso il sindaco Dino Ambrosino che oggi ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sull’isola (materne, elementari, medie e superiori) alla luce di quanto previsto dal bollettino meteo della Protezione civile della Campania.

Per la Campania al momento la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione:

“Avviso di allerta per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 6:00 di domenica 28 ottobre 2018 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 6:00 di martedì 30 ottobre 2018”.

Zona di Allerta: 1

Fenomeni rilevanti:

Precipitazioni sparse, puntualmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale. Vento forte o molto forte dai quadranti meridionali, con raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Livello di allerta: GIALLA



Tipologia di rischio:

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate.