Allerta meteo in Campania dalla mezzanotte per piogge e vento

In Campania nuova ondata di maltempo di criticità idrogeologica Arancione. La Protezione civile regionale ha emanato l’avviso di allerta meteo in Campania per piogge e temporali anche forti, valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani.

L’allerta Arancione sarà su: Piana campana, Napoli, isole, Area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi. Previsti anche venti forti sud-occidentali con raffiche nei temporali. Mare agitato dal pomeriggio di domani con possibili mareggiate. Allerta Gialla sul resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali.

Su tutto il territorio permane un forte rischio idrogeologico, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti.