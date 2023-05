Allerta Meteo Arancione in Campania: scuole chiuse a Caserta

METEO: IN CAMPANIA SCATTA L’ALLERTA ARANCIONE. IL SINDACO MARINO HA EMESSO L’ORDINANZA SCUOLE CHIUSE A CASERTA DOMANI MARTEDI’ 16 MAGGIO.

Il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha emesso un’ordinanza di chiusura di tutte le attività

scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado, compresi

gli asili nido comunali, eccetto le scuole non statali, le scuole ed istituti privati e le

università per la giornata di domani, martedì 16 maggio.

Il provvedimento è stato disposto al fine di attivare le necessarie verifiche per la sicurezza

dei plessi scolastici e per richiamare l’attenzione di tutti i soggetti competenti per il

monitoraggio di eventuali criticità.