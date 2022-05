Alla Reggia di Portici l’evento Re-Food edizione 2021: Reinventare gli scarti agroalimentari

L’evento Re-Food edizione 2021 si svolgerà presso la Reggia di Portici dal 13 al 15 maggio 2022. In programma la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di design, visite guidate e mostre.

Non solo bucce, polpa e semi di prodotti vegetali, ma anche fondi di caffè, vinacce e sansa per realizzare oggetti di uso comune e non.

Un universo variegato non ancora del tutto indagato quello dei materiali di scarto correlati alle produzioni agro-alimentari.

Per esplorarlo, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il Dipartimento di Agraria _ DiA e il Dipartimento di Architettura _ DiARC, ha chiamato all’appello designer, architetti, ingegneri, artisti e studenti lanciando la prima edizione del concorso di design Re-FOOD.

Il 13 maggio 2022 alle ore 10,00 si terrà presso la Reggia di Portici la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di design Re-FOOD edizione 2021.

Il concorso si propone di stimolare un ripensamento creativo dei materiali di scarto provenienti da filiere agroalimentari attraverso l’ideazione e la produzione di oggetti e sistemi di oggetti d’uso comune.

In occasione della cerimonia di premiazione, saranno attribuiti i premi ed i riconoscimenti ai vincitori delle due categorie previste dal concorso, designer junior e senior. In tale occasione tutti i progetti presentati al Concorso saranno esposti in una mostra allestita presso la Reggia di Portici dal 13 al 15 maggio 2022.

La cerimonia di premiazione, che sarà aperta dai saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, dal Sindaco della città di Portici, Vincenzo Cuomo, e dall’Assessore all’Agricoltura della regione Campania, Nicola Caputo, vedrà la partecipazione di designer, giornalisti, componenti della giuria e aziende produttrici degli scarti o impegnate nel campo dei processi di conversione di materiali di scarto delle filiere agroalimentari. I lavori saranno introdotti e coordinati da Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria, e Michelangelo Russo, direttore del Dipartimento di Architettura.

Durante i tre giorni della manifestazione il Musa – Musei della Reggia di Portici offrirà ai visitatori della mostra l’ingresso gratuito al museo delle macchine agricole “Carlo Santini”, all’Orto botanico con l’accesso all’area del palmeto e del felceto.

Inoltre sarà possibile partecipare alla visita guidata I segreti del bosco, accompagnati da esperti in botanica.

Maggiori informazioni su www.centromusa.it