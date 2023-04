Alla Domus Ars a Napoli, il “Miserere” di Carlo Faiello, con Isa Danieli

Il MISERERE di Carlo Faiello, dedicato a Don Peppe Diana, in scena il 5 aprile 2023, all’Abbazia di San Lorenzo fuori le mura (Aversa) e il 6 e 7 aprile 2023, al Centro di Cultura Domus Ars (Napoli). Spettacolo-Concerto ispirato ai Canti Pasquali con Isa Danieli protagonista

Con la Settimana Santa delle imminenti festività pasquali torna, con grande piacere, il Miserere del maestro Carlo Faiello che vedrà protagonista un’attrice d’accezione: Isa Danieli.

Lo spettacolo, in forma di Teatro/Concerto a cura de Il Canto di Virgilio, viene replicato con successo da ben 8 anni a Napoli ed è ormai diventato un appuntamento fisso legato naturalmente al Mistero e alla Passione della Pasqua.

L’opera di Carlo Faiello è un ‘Oratorio laico’, una ‘Cantata sulla Passione’ ispirata alle antiche processioni e cerimonie del Sud Italia, basata su una serie di ricerche e elaborazioni su parte del repertorio musicale para-liturgico di tradizione orale della regione Campania, pone l’attenzione sui canti e le liturgie del Cilento Antico, Zona Vesuviana, Terra di Lavoro, Costiera Amalfitana e Irpinia.

Un flusso sonoro di “canto sacro” – di materia linguistica dialettale e non, di musica etnica, di modalità lessicali e gestuali – carico di significati e di stratificazioni. A ciò si aggiungono le composizioni originali del musicista napoletano. Tra i pezzi cantati da Isa Danieli, nel ruolo della Madonna ci sono: “Rose e spine”, “Sento l’amato Figlio”, “Sona ca sceta”.

Sul palco si esibiranno anche cinque voci straordinarie: Patrizia Spinosi, Monica Assante di Tatisso, Marianita Carfora, Elisabetta D’Acunzo e Antonella Maisto. Preziosi i commenti sonori del Quartetto Santa Chiara: Giuseppe Di Colandrea al clarinetto; Antonello Grima al violoncello; Pasquale Nocerino al violino; Eco Puccini alla chitarra.

Testi e Musiche Carlo Faiello. Quest’anno il Miserere è dedicato a Don Peppe Diana, il compianto prete-eroe di Casal di Principe ucciso barbaramente dalla camorra il 19 marzo del 1994 solo perché aveva incitato i suoi concittadini a ribellarsi allo strapotere dei clan, alla violenza e al sopruso, alla prevaricazione ma anche alla collusione, un prete coraggioso ma troppo solo e vilmente abbandonato dalle istituzioni per poter vincere una battaglia così difficile e pericolosa.

L’evento, fissato per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 20 nell’ Abbazia di San Lorenzo fuori le mura ad Aversa (Caserta), è promosso in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana e con il patrocinio morale del Comune di Aversa. “E’ un’occasione straordinaria”, dichiara Salvatore Cuoci, coordinatore del Comitato – un evento di preghiera e di ringraziamento, un invito a continuare ad essere sentinelle e profeti per vegliare l’aurora, per dire sì alla vita, ad accettarsi con i nostri limiti e le nostre aspirazioni”.

Giovedì 6 e venerdì 7 Aprile 2023 alle ore 20 invece come da tradizione il concerto si replicherà a Napoli alla bellissima e storica Domus Ars di via Santa Chiara, nel cuore antico di una Napoli sempre da scoprire e riscoprire, una location perfetta per rivivere il mistero della Passione, della morte e della resurrezione del Figlio di Dio. Venerdì 31 marzo, inoltre, ci sarà una anteprima del Miserere nella Chiesa di Maria Santissima Desolata a Bagnoli (Napoli) alle ore 19.

“Il contenuto del Miserere – Cantare la Passione purtroppo, è sempre profondamente attuale, perché, come è risaputo, narra la storia di una madre che assiste alla tortura e all’uccisione della propria creatura. Ho scelto di dedicare la rappresentazione di questa edizione a Don Peppe Diana, perché il suo sacrificio ha lasciato un segno profondo non solo nella nostra Regione. Come Cristo ha avuto il coraggio di fare una scelta differente denunciando una realtà criminale e prepotente che in molti ancora fingono di non vedere”, spiega Carlo Faiello.

“E’ sempre una grande emozione essere protagonista nei giorni delle sacre rappresentazioni della settimana santa. Quest’anno sarà ancora più commovente, perché il dolore di Maria per la morte del Figlio sarà un’occasione per ricordare tutte quelle madri a cui è stato sottratto un figlio come Don Peppe Diana, morto per amore del suo popolo, la cui voce, dal giorno del suo assassinio, è diventata un grido che incessantemente scuote le nostre coscienze”, dice Isa Danieli.

In occasione della Pasqua 2023 “Il Canto di Virgilio” presenta:

Miserere – Cantare la Passione di Carlo Faiello con Isa Danieli.

Mercoledì 5 Aprile ore 20 Aversa (Caserta) _ Abbazia di San Lorenzo fuori le Mura Ingresso gratuito

Giovedì 6 Aprile ore 20 Centro Stabile di Musica e Cultura Domus Ars (Napoli) ingresso 15 euro

Venerdì 7 Aprile ore 20 Centro Stabile di Musica e Cultura Domus Ars (Napoli) ingresso 15 euro

Elementi Scenici Bruno De Luca

Service / Audio Ciro & Pasquale

Fotografia Luigi Vaccaro.

Info e prenotazioni:

DOMUS ARS CENTRO DI CULTURA

VIA SANTA CHIARA 10C NAPOLI

infoeventi@domusars.it – 081 3425603 – 338 8615640