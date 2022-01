Alberto Angela racconta Ercolano, la gratitudine del sindaco: “Sarà cittadino onorario”

Il sindaco Ciro Buonajuto ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela: ieri sera il divulgatore ha raccontato le bellezze di Ercolano su Rai 1.

Anche per la quarta e ultima puntata, Meraviglie – La Penisola dei tesori, il programma condotto da Alberto Angela su Rai 1, è stato visto da quasi 3 milioni di telespettatori (con il 14.1% di share). Molti di questi telespettatori erano certamente campani, visto che il celebre divulgatore scientifico ha reso omaggio alle meraviglie del Miglio d’Oro ad Ercolano.

Villa Campolieto, l’antico teatro romano, la città romana di Ercolano e Pietrarsa sono state raccontate con il classico stile “alla Alberto Angela”, ricevendo tantissimi consensi sui social. Tra i tanti commenti positivi, anche quello del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. Il primo cittadino ercolanese è rimasto entusiasta, annunciando la decisione di conferire la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela: “Cultura, turismo e legalità restano i capisaldi della nostra azione per sviluppare un indotto sociale ed economico -scrive Buonajuto su Facebook – Per questo motivo, di concerto con tutta la maggioranza in consiglio comunale, abbiamo deciso di avviare l’iter di conferimento della cittadinanza onoraria di Ercolano ad Alberto Angela.

Un riconoscimento, ma anche un ringraziamento, al giornalista divulgatore che attraverso i suoi documentari ha saputo raccontare e far scoprire o riscoprire la straordinarietà del nostro territorio contribuendo alla sua fama a livello mondiale”.

Una ulteriore conferma del profondo legame tra Alberto Angela e tutte le grandi bellezze della Campania, che arriva dopo che già nel 2018 gli era stata conferita la cittadinanza onoraria di Napoli.