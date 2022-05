Al Teatro di San Carlo torna Il Balletto con Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev

Il Balletto del Teatro San Carlo torna protagonista assoluto con il celeberrimo Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev. Coreografia di Kenneth MacMillan. Ecco la programmazione.

Torna in scena al Teatro di San Carlo dal 22 al 28 maggio Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev nella celebre coreografia di Kenneth MacMillan. Romeo e Giulietta è il terzo titolo di Danza in cartellone per la Stagione 2021-2022 che vedrà protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer.

Il capolavoro di Sergej Prokof’ev (autore anche del libretto con Sergej Radlov e Adrian Pëtrovskij) dall’omonima tragedia di William Shakespeare, sarà diretto da Vello Pähn, sul podio dell’Orchestra del Massimo napoletano. La produzione è del Birmingham Royal Ballet con scene e costumi di Paul Andrews.

Nei ruoli dei due sfortunati amanti di Verona si alternano Luisa Ieluzzi e Alessandro Staiano (22 maggio ore 19 e 26 maggio ore 18) Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi (24 maggio ore 20 e 27 maggio ore 20), Claudia D’Antonio e Danilo Notaro (25 maggio ore 18 e 28 maggio ore 19).

Kenneth MacMillan, tra i massimi maestri della scena britannica del secondo ’900, ha rivoluzionato la danza classica potenziando quel linguaggio espressivo con le risorse del teatro contemporaneo. La sua versione di Romeo e Giulietta, realizzata nel 1965 a Londra per Rudol’f Nureev e Margot Fonteyn che nello stesso anno la eseguirono anche al San Carlo, è diventata da allora un classico mondiale.

A riprendere la coreografia di MacMillan al Teatro di San Carlo è Julie Lincoln insieme a Robert Twesley. Dal programma di sala di Romeo e Giulietta: La genesi Romeo e Giulietta, il balletto più celebrato del Novecento, torna ancora una volta al Teatro di San Carlo, e non potrebbe essere altrimenti in quanto proprio nei Teatri Reali di Napoli vide la luce una delle prime traduzioni coreografiche del capolavoro di Shakespeare.

Nel 1799, infatti, andò in scena il ballo pantomimo “tragico-urbano” di Gaspare Ronzi che proponeva una sostanziale rilettura drammaturgica della storia dei due giovani amanti che riuscivano a coronare il loro sogno grazie ad un finto veleno proposto per la soluzione della vicenda.

La nascita della versione di MacMillan. Il balletto aveva prodotto un grande effetto nel pubblico, nella critica e negli artisti londinesi per lo stile realistico dell’allestimento, la drammaticità dell’interpretazione di Galina Ulanova, per la sostanziale fedeltà drammaturgica all’originale letterario, per l’ottima qualità della compagnia sovietica. Dopo le folgoranti stagioni dei Ballets Russes nei primi due decenni del secolo, la danza russa si era richiusa in se stessa ed era pressoché sconosciuta.

La compagnia del Bol’šoj risuonò come una rivelazione, solo gli allestimenti scenografici e i costumi vennero considerati obsoleti. Il giovane coreografo scozzese decise di elaborare la sua partitura coreografica ispirandosi alla coppia di danzatori emergenti del Royal Ballet: Lynn Seymour e Christopher Gable.

Per loro aveva già creato la “scena dal balcone” per una registrazione mandata in onda alla televisione canadese, esprimendo già il suo ideale di balletto giovane, realistico e moderno. Il tour americano che ebbe come titolo principale della programmazione il Romeo e Giulietta di MacMillan, sancì anche oltreoceano la riuscita e perfetta simbiosi della coppia Fonteyn-Nureev, decretò l’ascesa del Royal Ballet a compagnia di fama mondiale e l’indiscussa qualità artistica del coreografo.

Dal 22 al 28 maggio 2022

Sergei Prokof’ev

ROMEO E GIULIETTA

Balletto in tre atti tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare scritto fra il 1935 e il 1936.

Direttore | Vello Pähn♭

Coreografia | Kenneth MacMillan (ripresa da Julie Lincoln e Robert Tewsley)

Scene e Costumi | Paul Andrews

Luci | John B Read

Maître de Ballet | Robert Tewsley e Soimita Lupu

Maestro d’Armi | Renzo Musumeci Greco

Assistente ai Costumi | Anna Verde

♭debutto al Teatro di San Carlo

Giulietta, Luisa Ieluzzi (22, 26) / Anna Chiara Amirante (24, 27) / Claudia D’Antonio (25, 28)

Romeo, Alessandro Staiano (22, 26) / Stanislao Capissi (24, 27) / Danilo Notaro (25, 28)

Tebaldo, Ertrugel Gjoni (22, 25, 26, 28) / Raffaele Vasto (24, 27)

Mercuzio, Carlo De Martino (22, 25, 26, 28) / Salvatore Manzo (24, 27)

Benvolio, Ferdinando De Riso (22, 25, 26, 28) / Giuseppe Aquila (24, 27)

Lady Capuleti, Annalina Nuzzo (22, 25, 26, 28) / Adriana Pappalardo (24, 27)

Lord Capuleti, Giuseppe Ciccarelli (22, 25, 26, 28) / Gianluca Nunziata (24, 27)

Lady Montecchi, Fabiana Isoletta

Lord Montecchi, Massimo Sorrentino

Nutrice, Ottavia Cocozza di Montanara

Frate Lorenzo, Marco Spizzica

Paride, Daniele Di Donato (22, 25, 26, 28) / Pietro Valente (24, 27)

Danza Mandolini, Salvatore Manzo (22, 25, 28) / Carlo De Martino (24) / Danilo Notaro (26, 27)

Orchestra e Balletto del Teatro di San Carlo

Direttore del Balletto | Clotilde Vayer

Produzione Birmingham Royal Ballet

Teatro di San Carlo

domenica 22 maggio 2022, ore 19:00

martedì 24 maggio 2022, ore 20:00

mercoledì 25 maggio 2022, ore 18:00

giovedì 26 maggio 2022, ore 18:00

venerdì 27 maggio 2022, ore 20:00

sabato 28 maggio 2022, ore 19:00