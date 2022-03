Al Teatro Delle Rose il mini cartellone con Izzo- Barra- Cicchella- Caiazzo e la Compagnia Stabile delle Rose

Con “Ricominciamo, andrà tutto bene!!!” si partirà venerdì 11 marzo, quando, al Teatro delle Rose, arriverà Biagio Izzo con il suo fortunato spettacolo “Tartassati dalle tasse”.

Nel segno della tanto auspicata ripresa e con lo stesso slogan utilizzato nei giorni più bui della pandemia, al teatro delle Rose di Piano di Sorrento, dal prossimo 11 marzo prenderà il via la rassegna “Ricominciamo- Andrà tutto bene”.

Un progetto realizzato dalla AG produzioni teatrali con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli, pronto a portare in penisola sorrentina un cinquina di spettacoli all’insegna dei beniamini del pubblico e della qualità.

Con lo scopo di creare un nuovo momento di attenzione sul comparto teatro ancora sofferente per i postumi del Covid 19, e con l’obiettivo di valorizzare la cultura e la comicità partenopea tra gli amanti delle sale teatrali e i turisti, il mini cartellone proporrà i lavori di alcuni dei più gettonati artisti del panorama teatrale napoletano e nazionale.

Scegliendo come punto di riferimento la penisola sorrentina e lo storicizzato ed accogliente Cinema-Teatro delle Rose, la AG spettacoli ha pensato soprattutto al divertimento del pubblico e ad una ripartenza capace di riavvicinare le persone all’arte del palcoscenico.

“Una iniziativa – hanno dichiarato gli organizzatori – che, grazie all’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli, vuole offrire la testimonianza della volontà di rinascita del territorio e della propria comunità di riferimento, mettendo in luce la capacità di trasformare in indotto le attrattive naturalistiche e storiche insieme alle peculiarità artistiche e culturali”.

Con “Ricominciamo, andrà tutto bene!!!” si partirà venerdì 11 marzo, quando, al Teatro delle Rose, arriverà Biagio Izzo con il suo fortunato spettacolo “Tartassati dalle tasse”. Una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia con Mario Porfito, Stefania de Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano e Adele Vitale.

A seguire, martedì 22 marzo, sarà la volta di Peppe Barra con “Mediterranee” (Atena – Bari – Napoli). Un progetto speciale di musica, canti e prosa, con Marina Mulopulos (Atene) Rosalba Santoro (Bari) Alessandra Bene (Napoli) Barbara Buonaiuto (Napoli) voce recitante Rosalia Porcaro e l’orchestra dal vivo con Paolo Del Vecchio chitarra e bouzouki, Luca Urciuolo pianoforte e fisarmonica, Sasà Pelosi basso, Ivan Lacagnina percussioni, Ivan Del Vecchio mandolino, Luigi Pelosi contrabbasso e Alessandro De Carolis flauti.

Il terzo spettacolo della minirassegna, previsto per giovedì 31 marzo, sarà quello di Francesco Cicchella in scena con “Ma perché non fai il cantante?”. Un lavoro scritto e interpretato dallo stesso artista con la partecipazione di Vincenzo De Honestis e una band di eccezionali musicisti. Giunti a mercoledì 6 aprile, sarà il turno di Paolo Caiazzo con “Non mi dire te l’ho detto”, una commedia scritta , diretta e interpretata dallo stesso Caiazzo che vedrà in scena anche Ciro Ceruti, Yuliya Mayarchuk, Francesco Procopio, Felicia del Prete e Marianna Liguori.

A chiudere la rassegna, venerdì 22 aprile, sarà lo spettacolo “VeseVus” con Laura Amendola, Milena Setola e tutta la Compagnia Stabile del Teatro delle Rose formata da 12 cantanti e attori e 8 ballerini. Ed è con queste premesse che scegliendo Piano di Sorrento con il suo Teatro delle Rose, la società A. G. Spettacoli con “Ricominciamo, andrà tutto bene!!!” saprà ricreare un’occasione straordinaria tutta da ammirare. Un’opportunità per fondere insieme la cultura teatrale e musicale con il turismo e le bellezze senza eguali di uno dei luoghi più famosi del mondo.

Partendo dalla garanzia offerta dagli artisti in programma e dal fascino delle penisola, i cinque spettacoli si tramuteranno in un momento da ricordare e in una testimonianza di passione per la propria terra . Vivo esempio di un antico che si fonde con il moderno, con i linguaggi di ieri a confronto con quelli di oggi, gli spettacoli proposti rappresenteranno la continuazione naturale della millenaria tradizione napoletana.

Seguito dalla messa in onda sui canali Rai 5 e Rai Play degli eventi, tutto il progetto intende creare una nuova ventata di ottimismo e così, come da troppo tempo si aspetta, una vera e definitiva ripartenza nel segno del teatro e di una vita migliore.