Al Teatro Acacia Freedom Jazz Trio con Javier Girotto e Fabrizio Bosso

La lunga e fortunata Stagione 2022 dell’Associazione Alessandro Scarlatti si concluderà, in bellezza, mercoledì 25 maggio 2022 al Teatro Acacia alle ore 20.30, con un eccezionale concerto che vedrà il Freedom Jazz Trio incontrare, in un progetto inedito, due grandi protagonisti della musica jazz: il sassofonista argentino Javier Girotto e il trombettista Fabrizio Bosso.

Il concerto è anche l’occasione per la presentazione del nuovissimo disco “Rendez-vous entre nous”, di imminente uscita, cui partecipano anche in sede compositiva i due artisti ospiti. Di scuola strettamente napoletana, il Freedom Jazz Trio è formato da Lello Petrarca al pianoforte, che è anche compositore, polistrumentista ed arrangiatore, Emiliano De Luca al contrabbasso che ha la suo attivo come solista due cd: “Bass Jumping”(2010) e “Beautiful love” (2012) e infine Claudio Borrelli alla batteria, che da anni collabora ai progetti musicali di Pietro Condorelli.

Di recente origine, riunisce in un gruppo stabile e coeso le forze di tre solisti che da tempo vantano una frequentazione delle platee nazionali appassionate di jazz, affiancando di volta in volta, anche stabilmente, i nomi più prestigiosi del panorama musicale italiano, tra i quali spiccano Pietro Condorelli, Emanuele Cisi, Pietro Tonolo, Fabio Morgera, Maurizio Giammarco, Gabriele Mirabassi, Rosario Giuliani, Marco Tamburini, tra gli altri.

In questa serata il Trio citato ospiterà due grandi nomi del jazz mondiale; di formazione classica, diplomato in tromba al Conservatorio di Torino, Fabrizio Bosso ha rapidamente accolto una visione ampia del fare musica: un approccio trasversale e senza preconcetti caratterizza tutto il suo percorso, nel quale avvicenda il profondo amore e il rispetto nei confronti della storia e della tradizione jazzistica al desiderio di confrontare il proprio linguaggio con altri mondi musicali, vince poi numerosi premi, tra qui quello come miglior solista al concorso “Summertime in Jazz”.

E, ancora, come “Miglior Nuovo Talento del Jazz italiano” per la rivista Music Jazz. Infine, fonda gli High Five Quintet, storica formazione con Fabrizio Bosso alla tromba, Daniele Scannapieco al sax, Luca Mannutza a piano, Pietro Ciancaglini al basso e Lorenzo Tucci alla batteria.

Non è da meno il celebre sassofonista Javier Girotto, musicista di origine argentina, è un solista di fama mondiale e protagonista di avventurosi percorsi artistici. Il suo sound delicato ed intenso arricchisce la tavolozza di colori del progetto originale intrecciando il tessuto sonoro a nuovi sentieri improvvisativi.

L’avventura italiana di Javier Girotto inizia a 25 anni alternando collaborazioni con gruppi di musica commerciale e la formazione di diversi gruppi jazz, con cui comincia la sua attività di compositore e arrangiatore. Nel 1994 nasce il gruppo Aires Tango con il quale pubblica 12 dischi in 23 anni di collaborazione. Dal 2009 al 2011 è stato insegnante nella cattedra jazz del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, e nelle scuole di musica di tutta Italia e del mondo.

Nel 2012 forma un duo insieme al rinomato pianista classico Michele Campanella “Musique sans Frontiére”, progetto, inciso nel marzo 2014 per l’etichetta CAM JAZZ, con il quale viene proposto il repertorio di grandi autori classici come Debussy, Ravel, Guastavino, contaminando questa meravigliosa musica per pianoforte con la improvvisazione e l’inserimento del sassofono. Gli artisti incontreranno gli studenti di quattro Licei Musicali napoletani nel quarto appuntamento di Parliamo di Musica per le Scuole, si terrà al Teatro Acacia alle ore 11.

L’accesso ai concerti è consentito con mascherina FFP2

Biglietti:

Platea € 25 in promo 15€;

Galleria € 20 in promo €8;

Prevendita online: www.azzurroservice.it

Infoline

Associazione Alessandro Scarlatti

081 406011

Whatsapp 3426351571

info@associazionescarlatti.it; www.associazionescarlatti.it

Programma

“Rendez-vous entre nous”