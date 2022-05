Al Cilento Opera Festival il ricordo del Basso Biagio Pignataro

Nella meravigliosa Grande Sala Concerti del Palazzo Baronale De Concilis, nel Cilento, il 21 maggio, si ricorderà il celebre Basso Biagio Pignataro.

Tutto pronto a Torchiara per un altro importante e prezioso evento che sempre con grande professionalità e soprattutto passione, Maria Pia Garofalo ha fortemente voluto come Direttore del Cilento Opera Festival.

Infatti, per la prima volta, questo interessante festival ospiterà il Memorial dedicato al Basso Biagio Pignataro, che come già accennato si svolgerà il prossimo 21 Maggio nella Grande Sala Concerti del Palazzo Baronale De Concilis di Torchiara dove si accenderanno le luci in ricordo di una voce indimenticabile prematuramente scomparsa.

Il Memorial è all’interno della Stagione 2022 del Cilento in Opera Festival, ideato e promosso dal Direttore del Festival il Soprano Maria Pia Garofalo (che nel 2019 è stata vincitrice di questo premio) in collaborazione con il premio lirico internazionale Biagio Pignataro il cui Direttore artistico è la figlia Marta Pignataro.

Alla serata prenderanno parte numerosi ospiti e altrettanti musicisti, inoltre l’allestimento per questa importante occasione è stato affidato a due grandi stiliste Armida Cammarota e Anna Furioso. Si ringrazia inoltre l’amministrazione comunale di Torchiara, il delegato alla Cultura Gennaro Guida e il Sindaco Massimo Farro la cui attenzione ad eventi culturali come questo, è sempre molto viva, promuovendo anche la conoscenza di un territorio che potrebbe essere maggiormente valorizzato.