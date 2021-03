Al Centro Vaccini della Mostra d’Oltremare gli 'Angeli' della Protezione Civile

La Protezione Civile della Campania con i suoi volontari si conferma presidio costante nei casi di emergenza.

- Advertisement -

I volontari della Protezione civile della Campania dall’inizio dell’anno hanno iniziato un nuovo servizio. Si tratta delle presenza costante nei Covid Vaccine Center. Alla Mostra d’Oltremare, dove vengono effettuate circa 4.500 vaccinazioni al giorno, ci sono stati momenti di affollamento.

Ma la macchina organizzativa dell’Asl Napoli 1 con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile ha rimesso in moto un sistema ad alto livello. Ad accogliere con il sorriso gli anziani over 80 ci sono gli ‘angeli’ della Protezione Civile presenti, oltre in tutto il padiglione, all’ingresso per dare indicazioni e prendersi in carico le persone che ha bisogno di particolare assistenza con sedie a rotelle.

Il percorso è agevole con assistenza continua dall’accettazione fino ai box dove si riceve il vaccino. Le persone vaccinate sono invitate a trattenersi in una sala di osservazione per 15 minuti dove sono accolte da un altro gruppo di volontari per proseguire l’assistenza fino all’uscita.

A Napoli sono stati inaugurati altri 3 Centri Vaccinali contro il Coronavirus attivi già nei prossimi giorni, che si aggiungeranno al Vaccine Center della Mostra d’Oltremare, già attivo da gennaio. I nuovi hub saranno al Bosco di Capodimonte, alla Stazione Marittima e al Museo Madre, pronti ad effettuare almeno 3.800 vaccinazioni al giorno.

Attualmente confermano che per gli over 80 si andrà avanti con i vaccini Pfizer e Moderna, nell’attesa a breve anche del vaccino Janssen di Johnson & Johnson.

I 3 nuovi hub avranno una dotazione complessiva di 21 box vaccinali, che si aggiungono ai 15 della Mostra d’Oltremare. Ogni hub sarà punto di riferimento vaccinale per i quartieri circostanti.

Nel centro vaccinale della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte faranno riferimento oltre a Capodimonte anche i quartieri di Miano, Scampia e Secondigliano. Il centro vaccinale del Museo Madre è destinato alla platea del centro storico.

Il terzo centro vaccinale è alla Stazione Marittima in piazza Municipio. Qui ci saranno 10 box per un massimo di 1.800 vaccinazioni al giorno.

Un grande ringraziamento è rivolto ai nostri volontari della Protezione Civile impegnati in questo periodo di emergenza covid e che hanno mostrato con la loro professionalità di essere vicini ai cittadini nell’organizzazione impeccabile dell’Asl Napoli 1.