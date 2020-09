Al Borgo Marechiaro il Memorial Checco Mazza. Torneo master di pallanuoto

A Napoli l’evento dedicato alla pallanuoto “La settimana del mare” che si è svolto tra le acque antistanti il Circolo Rari Nantes Napoli e il Borgo Marechiaro.

Sabato 19 e domenica 20 settembre al Borgo Marechiaro è in programma il Memorial Checco Mazza, torneo master maschile e femminile senza limiti di categorie.

«Si tratta del primo evento pubblico a mare post-Covid a Napoli, il modo migliore per ripartire con senso di responsabilità e rispettando tutte le misure di sicurezza – ha sottolineato il presidente del Circolo Rari Nantes Napoli, Giorgio Improta -. Lo scorso 27 luglio abbiamo raccolto con piacere l’invito di Andrea Scotti Galletta, anche con un pizzico d’incoscienza se vogliamo. Ma siamo convinti che dare un segnale del genere in questo momento particolare sia di grande importanza per tutto il movimento sportivo napoletano».

Domani, quindi, la giornata conclusiva dell’evento “La Settimana del Mare” al Borgo Marechiaro.

L’evento è stato dedicato alla memoria di tre grandi figure della pallanuoto napoletana: Mario Scotti Galletta, Mario Occhiello e Checco Mazza. In una settimana si sono svolti tre tornei distinti con 60 squadre e 700 partecipanti di varie categorie sia maschile che femminile.

Per i primi due giorni sono scese in acqua le squadre Under 14, nei giorni successivi le Under 16 e le Under 18.

Il Memorial Scotti Galletta si è svolto con un quadrangolare con le formazioni campane di A1 e A2. In acqua Posillipo e Canottieri Napoli, a seguire quello tra RN Salerno e Acquachiara. A seguire l’esibizione della pallanuoto paralimpica e le finali per il terzo e il primo posto.