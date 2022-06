Al Belvedere di San Leucio il festival “Un’estate da BelvedeRe 2022”

“Un’estate da BelvedeRe”, presentazione del programma presso Sala Giunta Comune di Caserta 20 giugno 2022 ore 12.15. E’ prevista una serata dedicata al genio musicale di Ennio Morricone.

«Sono abituato – ha commentato il direttore artistico del festival, Massimo Vecchione – a far parlare le mie opere per me. In questi anni sono sicuro di aver dimostrato numeri alla mano la qualità e l’importanza dei festival che metto in scena. “Un’Estate da BelvedeRe” torna anche quest’anno con un calendario di eventi che non ha eguali in nessun festival dell’Italia meridionale. Sono riuscito nonostante gli ultimi due anni di pandemia e di stop forzato, a lavorare ad un cartellone artistico di un livello nettamente al di sopra di ogni aspettativa.

Gli eventi calendarizzati sono stati letteralmente presi d’assalto e per alcuni i biglietti sono terminati in pochi giorni e non non escludo che a breve possano aggiungersi altri artisti altrettanto bravi ed affermati. Con il patrocinio morale del Comune di Caserta, il nostro è un festival realizzato solo grazie a fondi privati e che, però, contemporaneamente persegue la strada tracciata dalla Regione Campania che chiede di valorizzare i monumenti storici attraverso la musica».

Ed è con queste premesse che il festival pronto per essere presentato alla stampa e prendere il via, come avviene da sette anni, nel cortile del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio per questa edizione propone artisti di grande rilevanza e popolarità. Tra questi, dal 24 giugno, Villabanks, Biagio Izzo, Rkomi, Drusilla Foer, Gigi Finizio, Paolo Nutini, King of Convenience, Lazza, Sal Da Vinci ed una serata dedicata al genio musicale di Ennio Morricone.