Aktis Acquachiara torna alla Scandone: domani match contro la Vis Nova

Aktis Acquachiara: sabato 19 marzo la squadra di coach Fasano affronterà in casa la Vis Nova.

Sabato 19 Marzo si torna in vasca per un nuovo appuntamento con il campionato di Serie A2 Maschile. Incontro casalingo per i biancazzurri dell’Aktis Acquachiara che ospiteranno tra le mura amiche della piscina Scandone di Napoli la formazione capitolina della Roma Vis Nova.

Un’altra sfida, l’ennesima, contro una squadra di vertice: non a caso i giallorossi guidano, insieme alla Canottieri, la classifica della Regular Season; campionato strano in cui, seppur in pieno girone di ritorno, gli acquachiarini hanno incrociato per più volte formazioni che sono piazzate nella parte alta della classifica, senza mai aver giocato contro compagini come Tuscolano, Civitavecchia, Ancona o Olympic Roma.

Non ci fu storia all’andata tra romani e partenopei con un perentorio 16-2 in favore dei leoni. L’Aktis, anche in virtù di quel risultato, punta a ben figurare nella sfida di ritorno pur sapendo che non sarà una gara decisiva in chiave salvezza.

Queste le dichiarazioni del tecnico Walter Fasano: “Veniamo da settimane in cui non siamo stati brillantissimi. Dopo la vittoria con il Sori abbiamo avuto diverse difficoltà durante gli allenamenti. Sicuramente la partita con la Vis Nova la vogliamo giocare a testa alta e ci teniamo a riscattare la pessima figura fatta all’andata. E’ una sfida al limite del proibitivo ma vogliamo ben figurare e giocarcela a viso aperto“. Fischio d’inizio previsto per le ore 14. A dirigere il match i sigg. Cavallini e Luciani. Delegato FIN il sig. Verde.