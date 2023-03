L’Aktis Acquachiara torna al successo: i biancoazzurri regolano 10-5 la Barbato Design Vela Ancona

L’Aktis Acquachiara piega 10-5 la Barbato Design Vela Ancona conquistando la prima vittoria nella seconda parte del torneo.

Reazione doveva essere e reazione è stata. Nell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara piega 10-5 la Barbato Design Vela Ancona, conquista la prima vittoria nella seconda parte del torneo, scavalca i dorici al quinto posto e dilata ulteriormente il margine di vantaggio sulla zona playout.

I padroni di casa entrano in acqua animati dalla voglia di dimostrare tutto il proprio valore dopo la prova contro la Lazio e ci riescono sfoderando una prova maiuscola sui due versanti della vasca. La squadra gioca con eccellente intensità, conferma gli evidenti progressi registrati in fase difensiva concedendo poco ad una rivale insidiosa, eccellente la percentuale registrata nel fondamentale dell’uomo in meno, ed in attacco, nonostante i due rigori sbagliati, sfrutta con cinismo le occasioni create.

La fiducia nei propri mezzi è un propellente prezioso per i giovani biancoazzurri che si sfidano in un simpatico duello a colpi di giocate di pregevole fattura per il gol più bello di giornata. Fabio Angelone, top scorer del match con tre reti, fredda Bartolucci con un delizioso pallonetto che termina la sua corsa all’incrocio mentre Daniele De Gregorio tira fuori il coniglio dal cilindro freddando il portiere dorico con uno splendido tiro no-look. A fine partita il titolare della calottina numero dieci e Walter Fasano commentano così il match.

Walter Fasano

Oggi abbiamo disputato una bellissima partita. I ragazzi, dal primo all’ultimo, hanno giocato bene. La fase difensiva è stata ottima e siamo stati anche bravi in attacco, soprattutto nei primi due tempi, a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Sono molto contento. La strada intrapresa per la crescita dei giovani è quella giusta e ora cercheremo di toglierci qualche altra soddisfazione.

Daniele De Gregorio

È stata davvero una bella partita quella disputata oggi, siamo stati concentrati in quasi tutte le fasi dell’incontro senza disunirci. Abbiamo preparato bene la partita in settimana molto più sull’aspetto caratteriale che oggi ci ha contraddistinto, ma anche lucidi in difesi e in fase offensiva, anche se alcune occasioni le abbiamo sprecate. Per questo sabato ci godiamo la vittoria, domani riposo e da lunedì riscaldiamo subito i motori per la difficile trasferta di Pescara, sfida per la quale però siamo molto carichi e ci teniamo a portare per la prima volta i tre punti a casa in una partita in trasferta.

AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000-VELA NUOTO ANCONA 10-5(Parziali: 5-1; 3-2; 1-0; 1-2)

AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio, M. Fortunato 2, E. Adam 1, Fabio Angelone 3, G. Di Leva, Francesco Angelone 1, C. Angelone, M. Gargiulo, D. De Gregorio 2, M. Rocchino 1, G. Giello, D. Musacchio. All. Fasano

VELA NUOTO ANCONA: E. Bartolucci Donati, R. Latinovic 1, P. Marini, S. Pantaloni 1, G. Baldinelli, F. Alessandrelli, M. Milletti 2, N. Breccia, T. Milletti, D. Bartolucci 1, G. Sabatini, R. Pieroni, A. Pierpaoli. All. Pace

Arbitri: Zedda e Buonpensiero

Note: Uscito per limite di falli Rocchino (Acquachiara) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Acquachiara Ati 2000 4/10 + un rigore e Vela Nuoto Ancona 2/13. Spettatori 200 circa.