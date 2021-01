AirlineRating: la classifica delle compagnie aeree più sicure del 2021

AirlineRating: Su 405 compagnie aeree a conquistare il podio è ancora una volta l’australiana Qantas. E c’è anche l’elenco delle dieci compagnie low cost, in cui figurano sia Easyjet, sia Ryanair, e pure Wizz.

Il 2020 verrà probabilmente ricordato come l’anno nero per le compagnie aeree: velivoli a terra e drastica diminuzione del traffico hanno portato anche a numerosi licenziamenti. Tuttavia AirlineRating ha stilato anche per il 2021 la classifica delle compagnie aeree più sicure, analizzando 405 aziende.

Tra i criteri utilizzati figurano non solo il numero di incidenti, ma anche il livello di sicurezza, di avanguardia e qualità degli aeromobili, innovazione e personale addestrato a fronteggiare le emergenze, gli audit governativi e l’età della flotta.

«Le compagnie aeree hanno grandi e piccoli incidenti ogni giorno, ma la maggior parte provengono da problemi tecnici, non operativi. È il modo in cui l’equipaggio gestisce gli incidenti che determina il successo di una buona compagnia aerea» ha dichiarato il redattore capo Geoffrey Thomas.

Al primo posto figura, senza troppe sorprese, Qantas, che da decenni è all’avanguardia sul piano della sicurezza, e non solo. Seguono Qatar Airways, Air New Zealand, Singapore Airlines, Emirates, EVA Air, Etihad Airways, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, British Airways, Virgin Australia / Virgin Atlantic, Hawaiian Compagnie aeree, Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, SAS, Finnair, Lufthansa, KLM e United Airlines.

Compagnie low cost – L’azienda esperta del settore ha anche stilato l’elenco delle dieci compagnie aeree low cost più sicure del 2021 (in ordine alfabetico)

Air Arabia

Allegiant

Easyjet

Frontier

Jetstar Group

Jetblue

Ryanair

Vietjet

Westjet

Wizz

AirlineRating ha anche analizzato le compagnie aeree che nel 2020 hanno reso i voli più sicuri anche dal punto di vista sanitario, durante la pandemia. «Queste compagnie sono andate ben oltre la semplice protezione dei viaggiatori» ha aggiunto Thomas. Ad esempio Qatar Airways ha fornito protezioni mediche e mascherine, ed Emirates ha introdotto un’assicurazione sanitaria e un kit individuale.

Ecco l’elenco in ordine alfabetico delle prime 20 compagnie

Air Baltic

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

AirAsia

British Airways

Cathay Pacific Airways

Delta Air Lines

Emirates

Etihad Airways

Eva Air

Japan Airlines

Jetblue

KLM

Korean Airlines

Lufthansa

Singapore Airlines

Southwest

Qatar Airways

Westjet

Nell’allestire la classifica, AirlineRating ha inoltre individuato che ben 119 compagnie aeree si sono attivate nella lotta alla pandemia, ma 117 non avevano pubblicato nessuna raccomandazione sul proprio sito internet. C’è poi una buona notizia: secondo l’Aviation Safety Network il 2019 è stato uno degli anni più sicuri di sempre con 20 incidenti mortali e 283 decessi, superato solo dal 2017 in cui furono registrati 10 incidenti mortali e 44 decessi.