Aifa ritira Virdex farmaco contro emicrania. Ecco i lotti

Aifa ha deciso di richiamare dalle farmacie 16 lotti delle supposte Virdex, un farmaco utilizzato contro l’emicrania e il mal di testa. E’ stata la stessa casa farmaceutica, FULTON MEDICINALI SPA, a comunicare “l’alterazione dell’aspetto delle supposte e colorazione anomala in alcune confezioni del medicinale. Nello specifico il provvedimento si è reso necessario, a seguito della segnalazione pervenuta dalla farmacia del Viale di Francavilla Fontana, concernente colorazione anomala (nocciola) ed inefficacia in confezioni dei suddetti lotti. Per questo si è deciso di intervenire ma da Aifa precisano che quanto successo non deve preoccupare“.

I lotti richiamati sono:

– VIRDEX*5SUPP 0,5MG+100MG+250MG supposte lotto 19083 scadenza 07-2021 AIC 012437036, lotto 19084 scadenza 07-2021, lotto 20030 scadenza 02-2022, lotto 20064 scadenza 05-2022, lotto 20072 scadenza 05-2022, lotto 20073 scadenza 05-2022, lotto 20074 scadenza 05-2022, lotto 20177 scadenza 12-2022, lotto 20178 scadenza 12-2022 e lotto 20179 scadenza 12-2022AIC 012437036 della ditta FULTON MEDICINALI SPA;

– VIRDEX*5SUPP 2MG+100MG+250MG supposte lotti 19085 scadenza 07-2021, 20031 scadenza 02/2022, 20031 scadenza 02/2022, 20065 scadenza 05/2022, 20075 scadenza 05/2022, 20076 scadenza 05/2022 e 20077 scadenza 05/2022 AIC 012437048 della ditta FULTON MEDICINALI SPA.La ditta Fulton Medicinali ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute è tenuto a verificare.