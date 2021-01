Agnano, il cuore d’oro di Koulibaly: regala giacconi a persone infreddolite – FOTO

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è stato immortalato mentre distribuiva giacconi ad alcuni immigrati infreddoliti nella zona di Agnano.

“Ore 13:30, semafori di Agnano.. da lontano vedo una sagoma conosciuta, è la nostra roccia difensiva; lo avvicino, con un cenno lo saluto, lui mi ricambia ma è troppo preso da qualcosa; dalla curiosità mi fermo e noto che sta regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo; resto ancora per un po’ a guardare e non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che sta facendo. Molte volte vi giudichiamo solo per quello che fate in campo, ma a mio avviso queste sono le migliori prestazioni che potete fare. A buon rendere kk, da napoletano e tifoso del Napoli sono fiero di te!”.

Con queste parole, Paolo Leccia, 27enne tifoso del Napoli, ha raccontato un episodio che ha visto protagonista nella giornata di ieri il giocatore azzurro Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha fermato la sua auto nella zona dei semafori in Viale della Liberazione, ad Agnano, distribuendo giacconi ad alcuni immigrati infreddoliti.