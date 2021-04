Agguato a Casoria: un 27enne è in fin di vita

Il 27enne è stato colpito da due proiettili uno al collo e l’altro al torace, è stato trasportato al Cardarelli ed è in pericolo di vita.

- Advertisement -

Nel pomeriggio i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Europa a seguito di una sparatoria nella quale è stato coinvolto un 27enne, Gianluca Coppola, incensurato. E’ stato colpito da due proiettili uno al collo e l’altro al torace, è stato trasportato al Cardarelli ed è in pericolo di vita.

Sul posto sono stati trovati cinque bossoli calibro 7.65. Indagini in corso per accertare la dinamica dell’evento. I militari, che stanno sentendo familiari e amici di Coppola per ricostruirne gli ultimi spostamenti, per ora non escludono alcuna pista sulla matrice dell’agguato.