Afragola, sorpreso in possesso di droga: arrestato pusher 22enne (IL NOME)

Afragola: la Polizia ha arrestato un 22enne trovato in possesso di cocaina e marijuana.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cinquevie hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 10 involucri contenenti 1 grammo circa di cocaina, 8 bustine con 8 grammi circa di marijuana, 2 cellulari e 120 euro.

Domenico Zanfardino, 22enne acerrano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.