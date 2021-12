Adele Pandolfi al Nuovo Teatro Sancarluccio con “Bella da Morire”

Al Nuovo Teatro Sancarluccio in scena l’attrice Adele Pandolfi sabato 18 e domenica 19 dicembre, con lo spettacolo “Bella da Morire”.

Sarà l’attrice Adele Pandolfi sabato 18 e domenica 19 dicembre, con lo spettacolo “Bella da Morire”, a continuare la stagione artistica del Nuovo Teatro Sancarluccio. In scena nello spazio di via San Pasquale a Chiaia l’artista presenterà il singolare testo di Tiziana Beato e Antonio Mocciola diretto da Pier Paolo Palma con l’aiuto alla regia di Georgia de’ Conno e le musiche originali di Andrea Boccia.

“Anna Sole- si legge nelle note dello spettacolo- è un’artista, un’esperta di make-up, ma nella sua borsa i pennelli non servono ad illuminare il volto di una neo sposa o una modella. Anna Sole è specializzata in Tanatoprassi: trattamento estetico delle salme prima delle esequie. La sua è una missione, una vocazione, fatta di dignità e rispetto nei riguardi dei clienti. Il suo titolare, Uttimo, cinico e squallido proprietario delle Onoranze Funebri, le ha conferito- tra le tante incombenze – l’occasione di rendere i morti presentabili per il commiato finale. Nell’aprire la sua borsa però, Anna Sole tira fuori punti di vista esclusivi e divertenti, analisi irriverenti e riflessioni profonde. Anna Sole scardina con dolcezza e coraggio tutti i nostri meccanismi di difesa e negazione, i riti e le superstizioni del più grande tabù della nostra società”.