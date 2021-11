Addio a Giampiero Galeazzi, aveva 75 anni

Giornalista sportivo televisivo della Rai ed ex canottiere, aveva 75 anni, Giampiero Galeazzi combatteva da tempo contro una grave forma di diabete.

Giampiero Galeazzi si è spento. Tutti gli appassionati di sport ricorderanno per sempre la sua voce nelle telecronache e il suo volto il tv. Era un giornalista sportivo televisivo della Rai ed ex canottiere aveva 75 anni, compiuti il 18 maggio. Galeazzi combatteva da tempo contro una grave forma di diabete.

Nato a Roma, Galeazzi si laureò in statistica, poi vogatore agonistico, divenendo campione del mondo Junior e partecipando alle Olimpiadi del Messico nel 1968. Fu assunto dalla RAI come giornalista sportivo nel 1972, e fu per anni commentatore di canottaggio, tennis e calcio. Nel 1992 inizia a condurre il più importante programma sportivo RAI dell’epoca, 90° minuto, e dal 1994 si propone anche come animatore nel varietà Domenica in.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli ricordano Giampiero Galeazzi, storica figura del giornalismo italiano e indimenticato narratore delle più suggestive imprese azzurre. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 12, 2021

Scompare Giampiero Galeazzi. Cronista sportivo , ma anche grande atleta. Le sue telecronache sulla bellezza del canottaggio azzurro, così partecipate, hanno reso popolare quello sport. RIP 💐 pic.twitter.com/YZrfzSFFvf — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 12, 2021

Dalla direzione e dalla redazione di Tgcom24 sentite condoglianze alla figlia Susanna, collega del Tg5.