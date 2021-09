A2 Femminile, Barbara Damiani si dimette da allenatrice dell’Aktis Acquachiara

Dalla prossima stagione sportiva Barbara Damiani non sarà più l’allenatrice della prima squadra e del settore giovanile femminile dell’Acquachiara.

La decisione è stata comunicata al club nella giornata di ieri dal tecnico.

“Ringrazio l’Acquachiara. Sono stata benissimo in questi anni condividendo successi – in primis lo scudetto Under 15 nel 2013 e la promozione in A1 femminile – e sconfitte ma dopo tante stagioni, come spesso accade, sono alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide”, queste le parole di Damiani.

“Auguro il meglio a Barbara Damiani – spiega Franco Porzio, presidente dell’Acquachiara -. Con lei abbiamo vissuto momenti irripetibili e le do merito di aver alimentato al meglio il nostro settore femminile. E’ una professionista esemplare che conosce, probabilmente, meglio di chiunque altro questo mondo. Sono dispiaciuto della sua decisione ma posso capire: anche io da giocatore mi sono trovato nella stessa situazione che mi ha portato, poi, al ritiro in carriera per ricercare nuove avventure sportive. Le faccio un grosso ‘in bocca al lupo’ per il futuro umano e sportivo”.

Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo allenatore