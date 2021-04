“A testa alta” su Paramount Channel. I film in tv martedi 27 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 27 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 27 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Codice Mercury – 21:15 Sky Cinema Codice Mercury – 21:00 Iris Exodus – Dei e re – 21:20 Rai 4 Boyhood – 21:15 Premium Cinema L’ultimo re di Scozia – 21:10 Rai Movie Kung Fu Yoga – 21:15 Cielo A testa alta – 21:10 Paramount Channel Genere: Azione

Kevin Bray Cast: Dwayne “The Rock” Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, Kristen Wilson, John Beasley, Barbara Tarbuck, Khleo Thomas, Ashley Scott TRAMA A testa alta (Walking Tall) è un film del 2004 diretto da Kevin Bray, con protagonista il wrestler Dwayne Johnson. Il film è il remake della pellicola del 1973 Un duro per la legge. Il film è basato su una storia realmente accaduta, quella di Buford Hayse Pusser,[1] sceriffo della contea di McNairy, Tennessee, deceduto nel 1974 in un incidente stradale.[2] anch’esso ex lottatore di wrestling come il protagonista The Rock. Chris Vaughn era un agente delle forze speciali Usa, ma adesso ha deciso di lasciare quel mondo e trovare un po’ di pace nel suo paese di origine. Tornato a casa, però, si renderà conto che le cose sono molto cambiate e quella che era la sua oasi di serenità è diventata un covo di criminali: il suo vecchio compagno di classe Jay Hamilton, prima proprietario di una segheria fonte di lavoro per buona parte del paese, ha chiuso la baracca e si è dato alla malavita. Chris si farà eleggere sceriffo per sistemare le cose.. Il tesoro dei templari III – 21:00 Sky Family Il caso Freddy Heineken – 21:15 Sky Cult