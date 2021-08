A Terzigno un viaggio tra specialità gastronomiche, vini e musica

Un viaggio gastronomico nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, organizzata in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, tra wine tasting e musica dal vivo presso la Tenuta Le Lune del Vesuvio a Terzigno.

Un viaggio tra le stelle accompagnato da vini selezionati, menu a base di prodotti tipici vesuviani e musica dal vivo: questo è il programma di “Calici di Lune”, evento che si terrà Sabato 28 Agosto 2021 presso la Tenuta Le Lune del Vesuvio di Terzigno .

I vini della Tenuta saranno protagonisti, insieme alle Lune di Giove e di Saturno, i giganti del sistema solare, di una suggestiva esperienza “g”astronomica nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio organizzata in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani.

Una wine experience inedita che darà ai partecipanti la possibilità di cenare all’aperto, sotto un antico pergolato di viti, e di osservare la volta celeste tramite una postazione telescopi.

L’evento avrà inizio alle 20:30 con un brindisi di benvenuto e una conversazione divulgativa multimediale a carattere astronomico, che permetterà ai partecipanti di identificare i pianeti e le costellazioni sopra le proprie teste.

Sarà poi possibile accomodarsi ai tavoli per il wine tasting, ossia per la degustazione di alcuni vini della Tenuta Le Lune del Vesuvio e di un menu a base di prodotti tipici vesuviani composto da quattro portate (antipasto, primo piatto, secondo piatto, dessert).

Dopo la cena, sarà possibile accedere ai telescopi collocati tra le vigne. La serata sarà resa ancora più magica dalla musica dal vivo.

Tenuta Le Lune del Vesuvio si trova a Terzigno, in Via Vicinale Lavarella (traversa di Via Zabatta).

Per partecipare all’evento è obbligatorio prenotarsi all’indirizzo mail info@lelunedelvesuvio.it (inviando nome e cognome dei partecipanti e un recapito telefonico) o al numero 3934577654 (anche tramite WhatsApp).