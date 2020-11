A Striscia la Notizia: Stop alle esenzioni in Campania. Sanità nel caos

In onda su Striscia La Notizia il nuovo servizio di Luca Abete sullo stop delle esenzioni in Campania che ha contribuito al caos nel sistema sanitario regionale in piena emergenza Covid.

Mentre in tutto il mondo si lotta contro il Covid, in Campania migliaia di persone sono costrette a combattere anche contro un altro nemico: il “BLOCCO delle PRESTAZIONI SANITARIE CONVENZIONATE!”.

Il budget messo a disposizione dalla Regione Campania, infatti, doveva bastare per 1 anno e invece è terminato con 2 mesi d’anticipo! Come sempre ogni anno. Pertanto è stato disposto il blocco delle esenzioni in Campania per tutti i Centri Diagnostico Privati.

Quindi i cittadini che hanno bisogno di esami diagnostici non possono rivolgersi presso le strutture private convenzionate e sono costretti a pagare le prestazioni sanitarie oppure devono rivolgersi (con liste d’attesa impressionanti) agli Ospedali Pubblici, letteralmente al collasso per il COVID 19. Non solo. Purtroppo in questo momento le strutture ospedaliere hanno sospeso le prestazioni ambulatoriali tranne per casi urgenti.