A Città della Scienza il 9 e 10 dicembre ‘Una giornata da Nobel’

In occasione della consegna dei premi Nobel, massimo riconoscimento alle attività umane nel campo della fisica, della chimica, della medicina, della letteratura e per la pace tra i popoli, Città della Scienza propone un ricco programma di avvenimenti, per parlare delle figure di scienziate e scienziati che hanno conseguito l’ambito premio. Sarà un’occasione per ripercorrere, attraverso attività laboratoriali, le grandi conquiste della scienza e per conoscere figure insolite e curiosità sulle scienziate e gli scienziati che hanno ricevuto questa grande onorificenza.

LAB 3-6 ANNI ore 10.30 e 14

FUTURI NOBEL – Interactive lab

I vincitori del premio Nobel hanno, con le loro scoperte, cambiato il mondo e influenzato le nostre vite.

Tra i Nobel scolpiti nella mente di tutti c’è sicuramente Albert Einstein, forse lo scienziato più famoso al mondo. Scopriamo quali altri famosi scienziati hanno vinto il prestigioso premio realizzando un “cuadritos” che onori le loro scoperte. Un laboratorio per stimolare la curiosità dei piccoli…possibili… futuri Nobel!

LAB 7-10 ANNI ore 11 e 15.30

UNA MEDAGLIA DA…NOBEL – Interactive lab

Ogni scienziato ambisce ad ottenerla, è di puro oro, viene assegnata con una prestigiosa cerimonia al cospetto del Re di Svezia. Di cosa stiamo parlando? Ovvio, della medaglia più famosa della Scienza: la medaglia del premio Nobel!. Tra aneddoti, curiosità e storie, scopri come ottenere anche tu la famosa medaglia!

LAB 10-13 ANNI ore 11.30 e 14.30

IL NOBEL MANCANTE – Science show

Nella vita quotidiana usiamo molta matematica, la stessa tecnologia ne fa largo uso. “La natura è un libro scritto in caratteri matematici”, scriveva Galileo Galilei, eppure la matematica non viene riconosciuta con l’assegnazione di un premio Nobel! Perchè non esiste il Nobel per la matematica? Sarete guidati in uno show sulla matematica, divertente e coinvolgente, in cui verranno rivelati aspetti insoliti di questa affascinante disciplina.

