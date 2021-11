Per la giornata della Festa dell’Albero, che ricorre il 21 novembre, i bambini dell’istituto I.C. 41 Console, hanno cantato inni pro ecologia, per le strade di Bagnoli.

Il 21 Novembre in tutta Italia si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi. Sappiamo quanto gli alberi siano indispensabili per le loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità.

Tutte le regioni italiane sono coinvolte ogni anno in iniziative dedicate a celebrare l’occasione: in alcune città i festeggiamenti proseguono anche per un’intera settimana.

A Bagnoli i bambini dell'istituto I.C. 41 Console cantano per la Festa dell'Albero 1 di 5

Oggi a Bagnoli hanno festeggiato la giornata della Festa dell’Albero che ricorre il 21 novembre. Europa Verde ed i Verdi sono vicini ai bambini della 5a,5b,5c dell’istituto I.C. 41 Console, che stamattina con le loro maestre hanno cantato inni pro ecologia, per le strade di Bagnoli.

Era presente il consigliere di Europa Verde Salvatore Orga che ha registrato le richieste dei bambini in materia da sottoporre agli uffici competenti e nelle opportune sedi. “Sono da sempre legato ai bambini – dichiara Orga – ed oggi mi hanno regalato tanto.

Vederli chiedere con forza ed anche piangendo, diritti quali la presenza di spazi verdi per loro e per gli amici a 4 zampe oltre che il decoro delle aree verdi già esistenti e il rispetto degli alberi e della natura è per noi amministratori un obbligo inderogabile“.

Nel 2020, in occasione della Festa dell’Albero, Legambiente ha dato il via alle azioni legate al progetto europeo Life Terra, con l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni.