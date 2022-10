L’eclissi parziale di Sole del 25 ottobre, come vederla

Come vedere lo spettacolo astronomico dell’anno con protagonista il Sole, che sarà nascosto dalla Luna in una bellissima eclissi parziale

È previsto per la mattinata del 25 Ottobre 2022 lo spettacolo astronomico dell’anno con protagonista il nostro Sole, che sarà nascosto dalla Luna in una bellissima eclissi parziale.

Per l’occasione, a partire dalle 11.15, sui canali YouTube e Facebook di EduINAF va in onda il primo appuntamento della nuova stagione della serie “Il cielo in salotto”, che trasmettiamo anche sul canale ANSA Scienza.

In programma osservazioni del Sole dai telescopi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) di tutta Italia, ospiti d’eccezione e collegamenti internazionali che permetteranno di vedere il disco solare oscurato da località del pianeta più prossime al massimo dell’eclissi.