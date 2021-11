11enne ricoverato per Covid 19 al Santobono-Pausilipon, il DG Conenna: “È in Rianimazione”

Covid 19 a Napoli: Rodolfo Conenna (DG dell’Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon) è intervenuto a “Radio CRC” per aggiornare sulle condizioni del bambino di 11 anni ricoverato presso il nosocomio del Vomero.

“Purtroppo la situazione è molto grave. La compromissione polmonare da Covid è importante e attualmente il bambino non respira spontaneamente. Purtroppo sappiamo che quando si arriva all’intubazione la situazione è grave e compromessa, speriamo che riuscirà a superare questa situazione. Abbiamo una intera area di rianimazione molto attrezzata e con persone competenti. Abbiamo avuto anche consulenza con gli esperti del Cotugno con cui siamo in continuo contatto per seguire il bambino. Speriamo bene”.

Così Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda ospedaliera Santobono-Pausillipon, che, ai microfono della trasmissione “Barba e capelli” su Radio CRC, ha così commentato la vicenda del bambino di undici anni ricoverato in gravi condizioni per Covid.